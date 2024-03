Le partage de jeux vidéo via la plateforme Steam devrait être largement simplifié depuis le lancement d'une nouvelle fonctionnalité développée par Valve et intitulée "Familles Steam".

Jusqu'ici, il était déjà possible de partager certains de ses jeux à des proches ou amis, mais la procédure était parfois hasardeuse et avec une restriction de taille : la connexion de l'utilisateur principal à n'importe lequel de sa bibliothèque, même les titres non partagés, entrainait l'expulsion du compte invité.

Des groupes familiaux pour faciliter les prêts

Avec la nouvelle option déployée sur le canal Bêta de Steam, la situation devriat nettement s'améliorer.

Pour simplifier les choses, Steam offre la possibilité de créer un groupe familial qui rassemblera jusqu'à 6 membres, et donc autant de comptes Steam.

Le partage de bibliothèque est automatique, et il permettra à chacun de jouer à des titres qui ne sont pas dans sa propre collection, mais présents sur le compte d'un membre du groupe familial. Et désormais, le fait de lancer un jeu sur son compte ne bloquera plus du tout l'accès aux autres jeux pour les autres membres : plus de déconnexion à la clé.

On ne pourra toujours pas jouer au même jeu à plusieurs avec une seule clé de licence, mais si 2 jeux similaires sont présents dans le groupe, alors 2 joueurs pourront s'y retrouver, sans même avoir à sélectionner le propriétaire du titre.

En marge de ces options de partage, Steam ajoute une couche de contrôle parental supplémentaire à l'ensemble. Il devient ainsi possible de verrouiller ou non l'accès à certains jeux ou pages du client (magasin, communauté, chat) en fonction des utilisateurs. Un nouveau rapport de temps de jeu permettra de surveiller l'activité des plus jeunes, et ces derniers pourront malgré tout lancer de requêtes pour accéder à certains jeux visibles dans la bibliothèque familiale, mais à l'accès restreint.

Steam n'a pas indiqué quand l'option sera déployée sur la version stable de sa plateforme, mais cela devrait intervenir dans quelques semaines au plus tard.