Cela fait des années que Steam peaufine ses conditions d'utilisation et notamment ses mécaniques de remboursement des titres. En cas de jeu incompatible ou si l'utilisateur n'est pas satisfait de son achat, il lui est possible de demander un remboursement du jeu en question, sous certaines conditions.

Pour ce faire, il convient que le jeu ait été acheté au cours des 15 derniers jours, mais également que l'acheteur n'ait pas joué plus de 2 heures cumulées au titre en question. Si ces deux conditions sont respectées, alors le remboursement est systématiquement validé.

Le retour des fameuses "démos"

Ces conditions, assez peu contraignantes sont déjà utilisées par nombre de joueurs pour tester des jeux alors même que les très anciennement populaires "démos" se font de plus en plus rares (même si quelques éditeurs leur offrent un retour depuis quelques mois).

La situation pose problème à Valve toutefois, pas dans l'idée de voir de l'argent partir, mais surtout dans la multiplication des procédures d'un système pas franchement pensé pour être largement détourné comme il l'est actuellement.

C'est pourquoi Steam compte changer sa politique pour se montrer plus généreuse encore avec les joueurs et proposer systématiquement une période d'essai gratuit de 90 minutes sur tous les jeux. Une version d'essai est actuellement en cours et ne concerne que le remake de Dead Space pour l'instant. Les joueurs peuvent ainsi télécharger le titre et y jouer sans débourser un centime pendant 90 minutes au-delà de quoi ils auront le choix de payer pour continuer de profiter du titre (et perdre définitivement l'occasion de se faire rembourser), ou arrêter de jouer sans qu'ils n'aient été débités d'un seul centime et donc sans avoir à lancer une procédure de remboursement.

90 minutes pour franchir le pas... ou pas.

Les joueurs pourront ainsi plus facilement se faire une idée des performances des jeux sur leur machine sans avoir à avancer de l'argent ni à perdre leur temps avec une procédure de remboursement.

Désormais, Valve va devoir convaincre l'ensemble des éditeurs et développeurs d'accepter d'associer cette option avec leurs jeux. Notons que l'option pourrait également se montrer particulièrement intéressante lors du lancement de certains jeux sortis à la hâte : les joueurs pourront se faire directement une idée des bugs et autres problèmes sur certains jeux et franchir le pas en toute connaissance de cause.