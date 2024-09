Alors qu'il aura fallu des années à Valve pour s'intéresser véritablement aux joueurs des distributions Linux en déployant une version adaptée de sa plateforme Steam sous l'OS libre, il se murmure que le groupe travaille sur une version ARM de son application.

Le leader de la vente de jeux vidéo sur PC ne souhaite ainsi pas rater le coche de la bascule qui s'annonce vers les architectures ARM. Neowin a ainsi repéré sur le site SteamDB la mention d'une application de Valve estampillée "ValveTestApp3043620" associée à des références à "Proton-arm64ec". Cela sous-entend que Valve planche bel et bien sur une version de Proton pour architecture ARM.

L'idée serait de proposer un client Steam compatible avec les nouveaux PC sous ARM équipés des puces Snapdragon de Qualcomm. Ce soutien de Steam pourrait d'ailleurs doper un peu plus la démocratisation et l'envol des PC sous ARM et encourager également le marché à se pencher plus sérieusement sur l'intéret d'une bascule globale ou non de l'architecture x86 à l'ARM.