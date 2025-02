Le 25 février 2022, Valve lançait le Steam Deck, un petit PC de jeu portable qui allait bousculer le marché du gaming nomade. Trois ans plus tard, le pari semble plus que réussi pour la firme américaine. Selon les dernières estimations du cabinet d'études IDC, le Steam Deck aurait écoulé près de 4 millions d'unités, dominant largement ses concurrents dans un marché prometteur.

Un succès qui dépasse les attentes

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur les 6 millions de PC portables gaming vendus depuis 2022, le Steam Deck représenterait à lui seul les deux tiers des ventes. Une performance d'autant plus impressionnante que Valve partait de zéro dans un secteur dominé par les consoles portables traditionnelles comme la Nintendo Switch.

Frank Azor, responsable marketing chez AMD (qui fournit les puces du Steam Deck), ne cache pas son enthousiasme : "Nous sommes passés de rien, zéro, à la création progressive d'une catégorie de plusieurs millions d'unités. Je trouve ça incroyable."

Cette réussite s'explique en partie par le positionnement unique du Steam Deck, à mi-chemin entre la console portable et le PC gaming. Valve a su proposer un appareil accessible, confortable et suffisamment puissant pour faire tourner une large bibliothèque de jeux PC.

La situation est d'autant plus intéressante que Valve n'a pas inventé le segment. Cela fait des années que plusieurs marques se sont spécialisées sur le marché des appareils à la croisée de la console portable et du PC, capables de lancer des jeux PC. Mais bien souvent, ce sont des marques chinoises qui proposaient ce type de produit, avec trop peu d'envergure pour inciter les fondeurs de puces à proposer du hardware optimisé pour ce segment. Valve a ainsi mis tout son poids pour encourager l'ensemble du secteur à le suivre, lançant ainsi véritablement la démocratisation de ce type d'appareil.

Une concurrence qui peine à suivre

Face au succès du Steam Deck, plusieurs constructeurs se sont lancés sur ce marché prometteur. Asus a lancé sa ROG Ally, Lenovo sa Legion Go et MSI sa Claw, avec parfois déjà quelques révisions de modèles.

Malgré leurs efforts, ces concurrents peinent à rattraper l'avance prise par Valve. En 2024, le Steam Deck représentait encore 48% des ventes de PC portables gaming, loin devant ses rivaux. Cette domination s'explique notamment par l'intégration parfaite entre le hardware et la plateforme Steam, permettant à Valve de proposer des prix plus agressifs tout en assurant une certaine compatibilité.

Un marché en pleine expansion

Si le Steam Deck domine actuellement ce secteur, le marché des PC portables gaming est loin d'avoir atteint sa maturité. IDC prévoit 2 millions de ventes supplémentaires en 2025, portant le total à 8 millions d'unités écoulées depuis 2022.

Le succès du Steam Deck pose également la question de l'évolution de ce marché. Plusieurs défis se profilent pour Valve et ses concurrents notamment au niveau de l'amélioration des performances et du suivi du matériel par rapport à l'évolution des jeux AAA les plus gourmands. L'autonomie est également un gros point d'amélioration à travailler pour les constructeurs, ainsi que l'élargissement de la compatibilité logicielle...

Sur ce dernier point, on note que Valve a réussi un coup de maitre en proposant de partager SteamOS, le système sur base linux qui anime le Steam Deck, à d'autres constructeurs. Lenovo a ainsi choisir l'OS pour équiper une version de sa Legion Go.

Pour maintenir sa domination, Valve continue de peaufiner son Steam Deck, avec des mises à jour régulières de SteamOS et l'optimisation constante de la compatibilité des jeux. La firme de Gabe Newell semble bien décidée à conserver son avance dans ce secteur qu'elle a contribué à créer.

Reste désormais à savoir si Valve saura maintenir le cap, et à quel cycle de renouvellement matériel il faudra s'attendre. Autre point à surveiller : le comportement du marché si Sony ou Microsoft venaient à proposer leurs propres consoles portables.