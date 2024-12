Le Steam Deck pourrait ainsi ne plus être la seule console portable à embarquer SteamOS.

Alors que le concept des consoles portables sous Windows semble séduire de plus en plus de joueurs, les constructeurs multiplient les références. Mais certains sont davantage séduits par SteamOS, le système développé par Valve pour son Steam Deck, sur une base Linux (Debian 8) bien plus performante et moins gourmande en ressources.

On savait que Lenovo préparait plusieurs nouvelles consoles Legion Go, avec notamment une Legion Go S plus petite dotée d'un écran de 7 pouces avec des contrôleurs fixes, qui pourrait également se démarquer par le choix de SteamOS.

Ce choix pourrait avoir été motivé par Valve qui cherche actuellement des partenaires pour déployer davantage le concept des consoles portables. Lenovo pourrait ainsi jouer sur les deux tableaux avec des machines sous SteamOS et d'autres sous Windows 11.