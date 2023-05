La course aux véhicules électriques bat son plein et, au-delà la mise en production de gammes de voitures de nouvelle génération, la différence entre les constructeurs pourra se jouer au niveau des technologies.

Améliorer l'autonomie, disposer de batteries plus énergétiques ou se rechargeant plus vite, diverses pistes sont à l'étude et l'acteur qui saura les mettre en oeuvre aura un coup d'avance sur ses concurrents.

A ce jeu, le groupe Stellantis s'intéresse à la technologie des batteries Lithium-Soufre qui pourrait supplanter un jour les actuelles batteries Li-Ion. Il a annoncé un investissement dans une startup californienne, Lyten, spécialisée dans le graphène 3D qui permettra la production de ces futures batteries Li-S (ou Lithium-Sulfur en anglais).

Plus légères, plus denses

Plusieurs points sont mis en avant pour présenter les avantages de ces nouvelles batteries : sans matériaux stratégiques comme le Nickel, le Cobalt ou le Manganèse, elles sont aussi plus légères que des batteries Li-Ion tout en pouvant stocker jusqu'à deux fois plus d'énergie.

Ces éléments ne sont pas négligeables alors que le poids des batteries constitue un handicap et devrait faire privilégier en principe les voitures électriques de petit gabarit plutôt que d'imposants véhicules (mais ce n'est pas gagné à l'ère des SUV).

Lyten indique qu'elles sont aussi moins dangereuses car moins susceptibles de surcharge et d'échauffement. Leur production serait enfin relativement aisée en permettant la réutilisation d'une partie de la chaîne de production des batteries électriques standard.

Production pour l'automobile bientôt

Il reste que les batteries Lithium-Soufre ne sont pas encore d'actualité dans les véhicules électriques et doivent passer l'épreuve de l'industrialisation à grande échelle.

C'est justement pour ici parvenir d'ici la fin de la décennie que Stellantis et Lyten se rapprochent aujourd'hui, ce qui permettra également au constructeur de réduire son empreinte carbone avec l'objectif d'atteindre la neutralité d'ici 2038.

Lyten a déjà commencé à produire des batteries Li-S à petite échelle pour en démontrer les possibilités industrielles et commerciales, mais pas encore pour le secteur automobile.