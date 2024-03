Quelqu'un chez Sony a fait une petite erreur : depuis le 8 mars, on pouvait trouver sur le PlayStation Store une version de démonstration de Stellar Blade, la nouvelle franchise exclusive PlayStation sur laquelle la marque compte beaucoup.

Alors que le titre ne sortira que le 26 avril, il paraissait normal de voir une version de démonstration jouable se rendre disponible... Mais il s'agissait d'une erreur puisque Sony a finalement retiré la démonstration et verrouillé la licence, bloquant ainsi automatiquement le lancement du titre y compris chez les joueurs l'ayant déjà téléchargé et installés.

La démo offre entre 40 et 90 minutes de jeu et certains ont eu le temps de la boucler avant que Sony ne se rende compte de son erreur et n'en verrouille l'accès. Du gameplay de la licence a été publié sur les réseaux sociaux et les plateformes de vidéo, permettant de se donner une idée de ce que proposera le titre.

Il n'est actuellement pas assuré que Sony ne republie la démo avant la sortie du jeu.