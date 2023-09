Le stockage sur bande magnétique n'est pas mort et il continue d'évoluer. IBM en est l'un des promoteurs et vante du stockage résistant aux cyberattaques, économe en énergie ou encore pour une conservation longue durée. Une solution pour des copies de données dans les data centers.

En partenariat avec Fujifilm, IBM annonce pour son lecteur TS1170, une capacité record grâce à une cartouche de bande 3592 JF de sixième génération. La capacité de sauvegarde est de 50 To et jusqu'à 150 To avec compression.

" Ce premier support de stockage sur bande d'une capacité native de 50 To démontre la viabilité de la bande en tant que choix optimal pour la protection des données, les archives actives et la conservation dans les environnements de données scientifiques, collecte de données industrielles et fournisseurs de services cloud ", déclare IBM.

Et ce n'est pas fini

La cartouche de bande 3592 JF intègre des changements technologiques avec de fines particules magnétiques hybrides. Elles combinent des particules magnétiques de ferrite de strontium (SrFe) et des particules de ferrite de baryum (BaFe) pour améliorer la densité d'enregistrement.

Si la cartouche reste la même, la bande est pourtant 15 % plus longue par cartouche et par rapport à la cinquième génération précédente, grâce à un film plus fin et plus résistant.

IBM et Fujifilm ont déjà fait mieux en matière de capacité de stockage sur bande magnétique, mais c'était à titre expérimental, sans lecteur de bande disponible et commercialisé. Pour le couple TS1170 et 3592 JF de nouvelle génération, c'est différent.