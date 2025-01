De nombreux utilisateurs d'iPhoneiPhone à l'étranger pointent du doigt la saturation de leur appareil au niveau de l'espace de stockage ces dernières semaines. Une situation qui n'est pas connue en France et pour cause : elle est due au déploiement d'Apple Intelligence.

Au lancement de son service d'intelligence artificielle, Apple indiquait réserver 4 Go de stockage sur l'appareil pour son module. Mais avec le déploiement d'iOS 18.2, ce stockage réservé a été étendu à 7 Go.

Malheureusement donc pour les utilisateurs qui étaient déjà un peu justes au niveau de l'espace de stockage, il arrive que les smartphones affichent la saturation, et ce, même s'ils ne stockent aucune donnée via Apple Intelligence. La situation est d'autant plus énervante pour ces derniers qu'il n'est absolument pas possible de faire moduler l'espace réservé à Apple Intelligence, ni même de désactiver quelconques fonctionnalités de l'application, c'est un peu tout ou rien en somme.

Situation aggravante : Apple est connue pour facturer à outrance le moindre Go de stockage supplémentaire sur ses appareils et ne fournit, évidemment aucun port microSD.

Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule : Apple Intelligence n'en est qu'à ses débuts et l'espace de stockage réservé au module devrait inexorablement s'élargir au fil du temps et de l'intégration de nouvelles fonctionnalités.