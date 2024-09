SwitchBot vient de dévoiler trois nouveaux produits à l'IFA de Berlin, l'un des plus grands salons mondiaux dédiés à l'électronique grand public et aux appareils électroménagers.

La marque, spécialisée dans les dispositifs connectés et automatisés pour la maison, proposera donc officiellement à la vente d'ici la fin de l'année une station 2-en-1 combinant aspirateur robot et balai sans fil, un purificateur d'air avec station de recharge sans fil intégrée et un store enrouleur connecté.

Voici une présentation de ces 3 articles, d'ores et déjà en précommande sur le site officiel à prix spécial.

Station aspirateur balai et robot SwitchBot K10+ Pro Combo

Il combine le plus petit aspirateur robot au monde, le K10+ Pro, un aspirateur sans fil léger, et une station de collecte de poussière innovante, tous conçus pour nettoyer chaque recoin de la maison, du sol au plafond.

Le robot K10+ Pro est idéal pour nettoyer les espaces étroits et sous les meubles. Il est équipé de technologies avancées de navigation et de cartographie, assurant une couverture de nettoyage à 100 % de vos sols. Il est également équipé d'une brosse entièrement en caoutchouc anti-enchevêtrement.

L’aspirateur sans fil est conçu pour offrir polyvalence et facilité d’utilisation, idéal pour nettoyer les zones difficiles d’accès pour un robot, comme les escaliers, les tissus d'ameublement et les plafonds. Malgré sa conception légère, il possède une puissante capacité d'aspiration avec plusieurs brosses différentes, le rendant efficace aussi bien sur les sols durs que sur les tapis. Il utilise une brosse en forme de V combinée avec un design de peigne. La forme en V rassemble les cheveux, et le peigne agit comme une brosse pour démêler les poils.

En plus de les recharger, la station de collecte de poussière double FusionBase gère les déchets des deux aspirateurs : elle vide automatiquement leurs bacs à poussière dans un sac de 3L, qui ne nécessite d’être vidé qu'une fois tous les 70 jours en usage moyen.

La technologie d'aspiration TwinFlow brevetée utilise deux ventilateurs synchronisés pour créer une circulation d'air à l'intérieur du bac à poussière, empêchant les grosses particules de l'encrasser et garantissant que tous les débris sont efficacement aspirés dans le sac à poussière.

Le SwitchBot K10+ Pro Combo est en précommande au prix exceptionnel de 549,99 € au lieu de 799,99 € grâce au code K10PCMO qui vous fait bénéficier d'une remise de 250 €. Il sera expédié depuis l'entrepôt européen fin décembre.





Purificateur d'air connecté / purificateur d'air avec table de recharge sans fil SwitchBot

Le purificateur d'air SwitchBot se décline en deux modèles : le purificateur d'air classique et la table purificateur d'air qui fait aussi fonction de petite table et de chargeur sans fil.

Le premier modèle offre un grand volume d'air et une purification à 360° sans zones mortes. Il élimine 93,45 % des poils grâce au filtre spécial animaux ainsi que 98,18 % des odeurs en 30 minutes.

Grâce au filtre HEPA, qui capture 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron, l'appareil élimine également les allergènes courants, les bactéries et les virus. De plus, il surveille et ajuste en temps réel la qualité de l'air en fonction des particules fines présentes.

Le deuxième modèle offre les mêmes avantages que le premier tout en faisant également office de table, chargeur sans fil et source de lumière d'ambiance.

Il est équipé de la charge sans fil (norme Qi), et supporte une charge de 15 W pour Android et de 7,5 W pour iPhone.

La lumière d'ambiance change en fonction de la qualité de l'air et s'éteint automatiquement la nuit. L'appareil ajuste automatiquement le volume d'air pour optimiser l'efficacité énergétique et offre un fonctionnement ultra-silencieux, aussi bas que 20 dB.

Le purificateur d'air connecté simple est proposé en précommande au tarif réduit de 179,99 € avec le code ARPRF qui vous offre une réduction de 60 €, il sera expédié début novembre.



Le purificateur d'air avec table de recharge est lui en précommande à 299,99 € et son envoi est prévu pour fin novembre.

Store enrouleur connecté SwitchBot

Il s'agit du premier store enrouleur connecté à la fois extensible, ajustable et interchangeable, garantissant un ajustement parfait pour toutes les fenêtres de 57,9 cm à 184,9 cm. Le tissu standard fourni offre une occultation totale et une protection UV.



Le store peut être contrôlé de plusieurs manières : via une télécommande, par commande vocale (Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts), ou encore par des plateformes comme IFTTT et SmartThings. Il est également compatible avec Matter, ce qui permet de le gérer à travers Apple Home et d'autres systèmes de maison connectée. Il est également possible de synchroniser plusieurs stores.

Alimenté par une batterie lithium de 2 600 mAh, le store peut fonctionner jusqu'à 8 mois avec une seule charge, et grâce à l'intégration d'un panneau solaire, il peut marcher en continu sans nécessiter de charge.

Il est doté d'un moteur DC ultra-silencieux, avec des niveaux de bruit aussi bas que 35 dB en mode haute performance et jusqu'à 30 dB en mode silencieux.

Le store enrouleur connecté SwitchBot est disponible en précommande en tailles S, M, L ou XL, de 219,99 € à 339,99 €, et également en pack avec un panneau solaire. Des codes promos sont proposés sur la page pour chaque taille et chaque pack (jusqu'à -110 €), et les expéditions sont prévues pour début décembre.