Si Stratolaunch, société lancée par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, envisageait de lancer des fusées dans l'espace depuis un avion transporteur à haute altitude, les ambitions de l'entreprise ont migré depuis 2020 et un changement de propriétaire vers la conception d'un engin hypersonique autonome baptisé Talon.

Le véhicule se veut hautement manoeuvrant à très grande vitesse et polyvalent en pouvant être équipé de divers instruments, tout en étant réutilisable. A l'heure où l'hypersonique en tant qu'arme ou système d'observation se systématise dans les armées, il constitue une voie d'avenir suivie attentivement.

L'avion géant Roc à ses débuts

Ce nouveau projet permet de continuer d'utiliser et de perfectionner l'avion géant Roc, un avion bipoutre avec une nacelle de transport en son centre. C'est là qu'était fixée un lanceur suborbital et désormais des prototypes de Talon.

Dernière répétition avant la mise à l'épreuve

Stratolaunch vient de réaliser un nouveau vol avec l'avion géant Roc portant un prototype de l'aéronef hypersonique Talon TA-1. Après avoir mené des essais avec des maquettes sans moteur et sans carburant, ce douzième vol a permis de tester une configuration complète, avec réacteur et carburant liquide, du véhicule rattaché à son avion porteur.

Ce test fait suite à des essais au sol et permet de vérifier que les données de vol, tant de l'avion transporteur que de Talon, sont conformes aux attentes avant la véritable du feu : un lâcher du prototype à haute altitude et le lancement de ses moteurs.

Les essais se poursuivent

La firme avait déjà réalisé en mai dernier un largage du prototype précédent Talon TA-0 dépourvu de motorisation pour évaluer sa manoeuvrabilité et son évolution en chute libre.

(credit : Credit: Stratolaunch/Matt Hartman)

A terme, l'engin hypersonique doit être capable d'atteindre Mach 5 et Stratolaunch évoque déjà la production des versions Talon TA-2 et TA-3 qui seront pleinement fonctionnelles et réutilisables.

L'armée américaine suit de près ces évolutions par l'intermédiaire de l'US Air Force Research Laboratory et via le programme MACH-TB (Multiservice Advanced Capability Test Bed) de la Navy.