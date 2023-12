Revendiquant plus de 100 millions de membres dans le monde et plus de 8 milliards d'activités partagées, la plateforme Strava constitue une immense communauté sportive. En marge des interactions et commentaires déjà possibles, il lui manquait son propre système de messagerie.

Cette lacune est aujourd'hui comblée avec le lancement de la fonctionnalité Messagerie Strava. Très attendue pour l'application et pour favoriser les échanges, elle fait ses débuts dans une première version axée sur la messagerie privée, sachant que la messagerie de groupe est également annoncée.

La messagerie Strava intègre le partage d'itinéraires et d'activités, les réactions aux messages, la personnalisation des messages de groupe. Sans quitter l'application, un des objectifs est de faciliter l'organisation de sorties, tout en conservant l'aspect motivation de la plateforme.

Avec des garde-fous pour Messagerie Strava

Via les paramètres de l'application, les utilisateurs de Strava peuvent choisir de recevoir des messages de leurs amis uniquement (ou abonnements), des amis en commun avec leurs abonnés, ou de personne. La dernière option permet néanmoins de démarrer des conversations avec d'autres personnes.

L'intégration d'une messagerie sur Strava peut représenter un risque de dérives, comme du harcèlement notamment, même si des précautions sont prises. Des messages pourront par exemple être signalés. Strava croit en tout cas en des connexions authentiques.

Plusieurs nouveautés devraient compléter la messagerie Strava en 2024. Parmi celles-ci, la mise en ligne de photos, le partage de messages et d'événements de clubs.