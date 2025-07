Un grand coup vient d'être porté au monde du streaming illégal en Allemagne. Les autorités, via le Centre bavarois de lutte contre la cybercriminalité (ZCB), ont mené une série d'opérations d'envergure, aboutissant au démantèlement de plusieurs services de diffusion illicite et à l'arrestation de leurs administrateurs présumés.

Un matériel de pointe et des suspects très compétents

Loin de l'image de simples pirates amateurs, heise online rapporte que les individus arrêtés possédaient un niveau de connaissances informatiques particulièrement élevé. Le principal suspect, un développeur de logiciels de 25 ans, et ses complices, auraient mis en place une infrastructure complexe.

Lors des perquisitions menées en Bavière, à Munich et à Hambourg, la police a découvert un équipement de haute qualité. Le laboratoire mobile de criminalistique Paladin a été déployé pour sécuriser les preuves numériques et déchiffrer des supports de données sur place.

L'opération a permis la saisie d'une infrastructure de serveurs complète, de nombreux téléphones, clés USB, et des actifs d'une valeur de 500 000 €, incluant des cryptomonnaies.

Des millions de préjudice et des dizaines de milliers de clients

L'un des réseaux démantelés aurait causé un préjudice de plusieurs millions d'euros à un grand fournisseur allemand de télévision payante.

Les suspects auraient fourni illégalement des programmes à plus de 30 000 clients à travers le monde. Les perquisitions ont mobilisé 150 officiers et permis la saisie de plus de 200 appareils numériques ainsi que la fermeture de multiples serveurs.

Les utilisateurs également dans le collimateur

Les peines encourues par les suspects vont de six mois à dix ans de prison. Néanmoins, les opérations des autorités ne ciblent pas uniquement les instigateurs. Les clients de ces services illégaux doivent s'attendre à l'ouverture de procédures d'enquête à leur encontre.

Le démantèlement de services internationaux notoires comme Fmovies, qui avait fait beaucoup de bruit l'année dernière, montre que la lutte s'intensifie à l'échelle mondiale.

Dans l'un des cas allemands, l'enquête a pris une tournure encore plus sombre, un suspect étant désormais aussi soupçonné d'incitation à des abus sexuels graves sur enfants et de production de contenu de pédopornographie.