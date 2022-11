Dans le cadre d'une opération conjointe, l'agence européenne Europol et les autorités espagnoles ont procédé à l'arrestation de 4 personnes à l'origine d'un vaste réseau de streaming illégal.

Ce 16 novembre, les 4 suspects ont été interpellés à Malaga et leur réseau de revendeurs composé d'un peu moins d'une centaine de personnes a été mis à terre.

Un réseau de plus de 95 revendeurs

L'enquête avait débuté en 2020 et ciblait la distribution de contenus audiovisuels illégale auprès d'un parc de plus de 500 000 utilisateurs européens. Le site en question proposait ainsi un accès à plus de 2600 chaines de télévision ainsi qu'un catalogue de 23 000 films et séries. Un réseau entier de publicité visant à promouvoir le site avait été mis en place pour séduire les clients.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont déconnecté plus de 32 serveurs localisés en France, Espagne et Pays-Bas. Plus de 2800 euros en espèce ont été saisis ainsi que du matériel informatique et des véhicules pour un montant de 180 000 euros.

Le réseau se composait d'au moins 95 revendeurs localisés en Espagne, Portugal, Chypre, Malte, Grèce et Royaume-Uni : ces derniers rachetaient des abonnements à prix de gros pour les revendre eux-mêmes à leurs clients soit via des accès soit dans des box IPTV déjà configurées.

Selon la police espagnole, le groupe criminel pouvait ainsi générer plus de 3 millions d'euros par an, les fonds étant investis dans l'achat de meubles et biens immobiliers à Malaga, mais aussi via des placements dans des paradis fiscaux.

Seule la tête du réseau, composé de 4 personnes a été arrêtée, mais d'autres interpellations devraient avoir prochainement lieu au fil de l'enquête, relancée par les documents et preuves saisis lors des premières perquisitions.