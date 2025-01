S'il y'a quelques années lors de son arrivée en France, Netflix s'imposait comme un des rares services de streaming disponibles, la situation a bien changé.

Pluto, Max, Disney +, Prime Video, Apple TV+... on compte désormais une bonne douzaine de services dont certains sont liés à des bouquets d'opérateur. Une aubaine pour les utilisateurs ? Pas vraiment puisque cela implique la souscription à plusieurs plateformes et une envolée des budgets pour pouvoir profiter de tous les programmes disponibles...

À défaut d'une offre regroupant toutes les séries et films, il faut multiplier les abonnements et le budget s'envole ainsi rapidement... La situation est particulièrement décriée par les Français qui, lors d'une enquête, ont justement critiqué la situation et indiqué se tourner, lorsque possible, vers les alternatives gratuites (et pas toujours légales).

Sur 1000 Français majeurs sondés, 70% ont indiqué disposer d'un abonnement payant à au moins un service de streaming avec une moyenne de 26€ dépensés par mois.

Trop d'offres sur le marché

43% des sondés sont abonnés à Netflix, 34% à Amazon Prime, 17% a Canal + et Disney +. Pour 80% des interrogés, il existe trop d'offres diverses et elles sont globalement jugées trop onéreuses.

Néanmoins, pour 46% des sondés, l'offre gratuite proposée sur le marché se veut aussi qualitative que les formules payantes.

Est également décriée la quantité parfois favorisée par les plateformes au détriment de la qualité.

Côté offre gratuite, la quantité de publicités reste rédhibitoire pour un grand nombre d'interrogés... Situation qui a d'autant plus de mal à passer avec les offres payantes malgré tout encombrées de spots publicitaires comme Amazon Prime Video ou Disney +.