Après des décennies de neutralité, la Suède a fait le choix d'entrer dans l'organisation de l'OTAN au regard de l'évolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie et de ses conséquences possibles pour l'Europe ces prochaines années.

Depuis, le pays est confronté à de mystérieuses interférences touchant ses satellites. Ce sont principalement les satellites de son réseau Sirius de diffusion IPTV qui sont touchés par des perturbations réptées.

Cela a débuté en mars et cela a empiré depuis, au point de déposer une requête auprès de l'ITU (International Telecommunications Union). D'autres pays ont rapporté à l'organisation des problèmes récurrents d'interférences dans leurs réseaux satellite.

La Russie, spécialiste de l'interférence

Sans citer directement l'auteur de ces brouillages à répétition, les regards se tournent logiquement vers la Russie qui d'une part dispose de nombreux outils pour pertuber et brouiller les systèmes de communication et d'autre part a vu d'un mauvais oeil l'entrée de la Suède dans l'Alliance Nord-Atlantique.

La Russie a rapidement mis en place un imposant dispositif de brouillage autour de l'Ukraine dès les premiers jours des opérations militaires début 2022. Juste avant les premières manoeuvres, le pays a bloqué le fonctionnement de plusieurs satellites tandis que les interférences bloquant la réception des signaux GPS posent régulièrement problème aux avions de ligne dans la zone.

Provocation, influence

Interrogée sur le sujet du brouillage des satellites suédois, la Russie a classiquement indiqué ne pas en être la cause. Elle est pourtant au coeur de multiples opérations de déstabilisation en Europe, qu'il s'agisse de pirater les réseaux d'infrastructures sensibles ou bien de mener des opérations d'influence.

La France est particulièrement touchée alors qu'elle va accueillir les Jeux Olympiques 2024 à Paris. La récente dissolution de l'Assemblée Nationale par le président Emmanuel Macron est également une aubaine pour accentuer les dissensions et tenter d'orienter le vote des électeurs pour tenter de voir émerger un gouvernement qui pourrait lui être plus favorable.