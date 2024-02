Officiellement, c'est à partir d'aujourd'hui que Suicide Squad : Kill the Justice League est disponible. Mais dans les faits, les joueurs qui ont déboursé 109€ pour l'édition Deluxe peuvent y jouer depuis 3 jours déjà...

Enfin ça, c'est ce qu'il en est de la théorie... Dans les faits, Warner Bros. Games a été contraint de retirer le jeu des serveurs à peine 1h après son ouverture en accès anticipé. En cause, un bug qui termine automatiquement le jeu dès la première connexion. En clair : le joueur se connecte, et le mode histoire du jeu est déjà terminé.

Les développeurs ont ainsi coupé l'accès au titre pendant 6 heures, puis une nouvelle maintenance d'une heure a eu lieu ce mercredi... Agaçant un peu plus les joueurs déjà échaudés par le bug initial qui fait preuve d'un amateurisme total.

De fait, Warner Bros a tenu à s'excuser auprès des joueurs de l'accès anticipé en leur offrant un montant de 20 dollars à dépenser dans le jeu, soit 2000 LuthorCoins. De quoi acheter quelques cosmétiques, chaque skin standard étant facturé 1000 luthorCoins.

Reste à savoir si cette compensation sauvera le titre car finalement, l'événement va dans la continuité d'un jeu qui aura connu de nombreux revers.

Reporté à plusieurs reprises suite à des présentations lourdement critiquées par les joueurs, le titre avait connu un accueil déjà plutôt glacial dès le départ. Les diverses communications autour du titre n'ont pas franchement rassuré les fans, et pour couronner le tout, aucun média spécialisé n'a reçu le titre pour y jouer en avance et partagé un quelconque avis...

En clair, Warner Bros. Games a tout fait pour camoufler le contenu de son jeu, et il ne s'agissait pas tant de protéger les joueurs des spoilers que d'éviter sans doute les critiques négatives avant la sortie du jeu. Mais force est de constater que l'équipe est suffisamment performante de ce côté pour s'en charger elle-même avec un lancement d'accès anticipé complètement raté et qui soulève encore un peu plus d'inquiétudes.

De fait, Suicide Squad : Kill the Justice League est particulièrement attendu au tournant. Il n'est pas impossible que le jeu tourne à l'excellente surprise et RockSteady pourrait ainsi étonner. Il faudra en tout cas assurer le suivi puisque l'objectif du titre est de tourner au jeu-service.