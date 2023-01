Suicide Squad: Kill the Justice League suscite une nouvelle polémique auprès des joueurs au lendemain de nouvelles fuites et ce pour deux raisons principales : l'orientation du jeu qui serait finalement éloigné des promesses initiales et l'omniprésence des microtransactions.

Le titre n'avait pas franchement besoin de cela alors même que sa popularité n'est pas vraiment au top depuis son annonce. Encore très mystérieux, il faut se contenter de quelques extraits de gameplay et d'une bande-annonce.

La bonne nouvelle étant que c'est Rocksteady qui est aux commandes, le studio qui a produit les trois derniersBatman: Arkham Collection avec un succès particulier.

Mais les dernières fuites soulèvent quelques inquiétudes. Des images tirées de la version alpha du titre sont apparues sur la toile et l'on remarque un menu qui ressemble fortement à celui de Call of Duty Warzone 2.0.

Des microtransactions à gogo ?

Un menu qui rassemble les 4 héros du jeu : Captain Boomerang, Harley Quinn, King Shark et Deadshot, chacun affichant alors son niveau. Le multijoueur serait donc bien mis en avant d'autant que l'on peut apercevoir l'option Matchmaking à gauche ainsi qu'un onglet "Social".

Mais les joueurs ont également remarqué la présence d'un menu "Battle Pass" ainsi que plusieurs monnaies laissant présager d'un système assez poussé de microtransactions avec diverses devises permettant d'acheter des articles cosmétiques ou des avantages en jeu.

Impossible de ne pas faire un parallèle ici avec Marvel's Avengers lourdement décrié pour trop miser sur les microtransactions.

Rocksteady a malgré tout confirmé que l'intégralité du titre serait jouable en solo : les trois autres personnages de l'équipe accompagnant le joueur seront alors contrôlés par des bots.

Suicide Squad : Kill the Justice League n'a encore aucune date de sortie précise, mais devrait être lancé d'ici le premier trimestre de cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.