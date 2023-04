La Suisse romande profite, depuis le 3 avril dernier d'une nouvelle présentatrice météo sur la chaine M le Média. Baptisée Jade, la présentatrice fait couler beaucoup d'encre depuis sa prise de poste, puisqu'il s'agit tout simplement d'un avatar virtuel dopé à l'Intelligence Artificielle.

On avait déjà vu des opérations similaires en Chine en 2018 et plus récemment au Koweït, et la tendance pourrait plus largement s'inviter dans les chaines de télévision pour répondre à de nouveaux besoins.

Philippe Morax, directeur du groupe Millenium Media indique "Les nouvelles technologies font partie de notre stratégie d'innovation, pour offrir à notre audience un contenu de qualité."

Sur petit écran, Jade donne le change : le rendu est réaliste et particulièrement réussi. La synchronisation labiale est au rendez-vous afin que les paroles correspondent aux mouvements des lèvres.

Si la chaîne de télévision a fait appel à cette technologie, c'est qu'aucune candidature standard n'avait été retenue pour le poste. Le groupe, ravi des prestations proposées par l'IA envisage désormais de recourir à cette technologie pour automatiser "d'autres domaines de l'entreprise".

Notons que l'IA telle que présentée ici présente des avantages : pas de salaire, disponibilité 24h /24 7j/7, pas de maladie, pas de retard, préparation limitée, pas besoin non plus de coiffeuse ou maquilleuse, ni même d'éclairage sur mesure et possibilité de faire évoluer physiquement l'avatar en quelques clics...