La franchise Super Mario est sans doute une des plus populaires à travers le monde et certains joueurs qui avaient abandonné l'univers du plombier ont parfois retrouvé un regain d'intérêt pour les jeux de Nintendo suite à la sortie du film Super Mario Bros ou aux annonces récentes des prochains jeux à venir sur Switch.

L'occasion est donc rêvée pour les cybercriminels qui ont déployé le jeu Super Mario 3 Forever sur la toile, un remake non officiel et gratuit du jeu d'origine compatible Windows. Le projet est tout à fait louable et lancé par des fans de la première heure, mais attention lorsque vous téléchargez l'application en dehors du site officiel.

Des petits malins se sont ainsi emparés du titre pour y intégrer un malware avant d'inonder la toile de liens de téléchargements. Les chercheurs de Cyble ont découvert que le titre était utilisé pour déployer le trojan Umbral Stealer qui dérobe des données personnelles, mots de passe, identifiants, peut réaliser des screenshots et piloter votre webcam. Un autre malware présent se charge de s'installer pour miner de la cryptomonnaie Monero sans le consentement de l'utilisateur.