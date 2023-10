Officiellement, ce n'est que le 20 octobre prochain que les joueurs pourront mettre la main sur Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch.

Mais en parcourant un peu le Web, on découvre que le titre peut déjà être lancé sur PC... Comme avec le dernier The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ou encore Pokemon Legends: Arceus, les ROMs ont déjà fuité sur la toile, et le titre est ainsi jouable via un émulateur.

On peut ainsi très facilement mettre la main sur un émulateur compatible avec le dernier titre de Nintendo. Qu'il s'agisse de Yuzu ou Ryujinx, les deux émulateurs fonctionnent à la perfection avec le titre et cela s'explique facilement : il exploite le moteur ModuleSYstem déjà utilisé dans Zelda Tears of the Kingdom et Splatoon 3.

Le problème est multiple pour Nintendo : non seulement le piratage représente un manque à gagner, mais le dump de l'image du jeu implique qu'un revendeur ou partenaire n'a pas joué le jeu des dates de lancement. Pire encore, on peut assister à des stream Twitch du jeu, ce qui peut gâcher le plaisir de la découverte pour certains joueurs...

Rappelons au passage qu'il est illégal de télécharger une image de jeu si l'on ne dispose pas de l'originale.