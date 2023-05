Pour la troisième fois consécutive, Frontier est en tête du Top500 des supercalculateurs les plus puissants au monde. Pour cause, il demeure le seul système exascale (ou exaflopique) à figurer dans ce classement qui est mis à jour deux fois par an.

Frontier est crédité d'une puissance de calcul de 1,194 exaflops ou 1 194 pétaflops (benchmark Linpack), soit 1 194 millions de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde. Des performances en hausse de 92 pétaflops par rapport à la précédente édition de novembre du Top500.

Ce seul gain de 92 pétaflops représente l'équivalent de la puissance de calcul nécessaire pour s'octroyer la huitième place du classement actuel. C'est dire l'avance prise par Frontier qui est un système HPE Cray EX pour le laboratoire national d'Oak Ridge (Département de l'Énergie des États-Unis).

Animé par des processeurs AMD

Frontier a atteint 1,194 exaflops en utilisant 8 699 904 cœurs. L'architecture HPE Cray EX combine des processeurs AMD Epyc de 3e génération à 64 cœurs (2 GHz) optimisés pour le calcul haute performance et l'IA, avec des accélérateurs AMD Instinct MI250X et une interconnexion Slingshot-11 pour le transfert des données.

L'efficacité énergétique est de 52,23 gigaflops pour chaque watt d'électricité utilisé. Frontier est aussi l'un des supercalculateurs les plus écologiques au monde, avec une deuxième place au classement Green500.

AMD n'a pas manqué de saluer l'hégémonie de Frontier au Top500, en soulignant son utilisation pour diverses études en cours, comme pour le développement de simulations prédictives susceptibles d'aider à identifier et rationaliser les essais de traitements prometteurs contre les cancers.

Le podium mondial complet



Derrière Frontier et en deuxième position du Top500, ce n'est pas de l'AMD. Installé au centre de recherche en sciences informatiques de Riken au Japon et développé en partenariat avec Fujitsu, le supercalculateur Fugaku est équipé en SoC A64FX à 48 cœurs (2,2 GHz), pour un total de 7,63 millions de cœurs. La puissance de calcul avec cette architecture ARM est de 442 pétaflops.

Avec 309 pétaflops, le podium du Top500 est complété par LUMI… et les mêmes processeurs AMD que le leader Frontier (2,2 millions de cœurs). Installé dans le Centre de technologie de l'information pour la science (CSC) de Kajaani en Finlande, c'est un supercalculateur pré-exascale EuroHPC, en rapport avec l'initiative soutenue par l'Union européenne pour le calcul haute performance.