Alors que les fabricants cherchent à développer de nouvelles technologies de batteries pour augmenter leur densité, certains chercheurs pensent qu'il est préférable de se tourner vers les supercondensateurs.

Selon un groupe de recherche de l'université de Boulder dans le Colorado, l'utilisation de supercondensateurs à la place des batteries actuelles pourrait permettre de recharger un smartphone intégralement en seulement 1 minute, et une voiture électrique en seulement 10 minutes.

C'est en étudiant le déplacement des ions dans les environnements poreux que les chercheurs ont développé une technique qui leur permet de libérer très rapidement une grande quantité d'ions. Les supercondensateurs stockent justement de l'énergie en accumulant des ions dans des électrodes poreuses... Les chercheurs ont ainsi découvert que les ions ne se déplacent pas de la même façon que les électrons aux intersections des pores nanométriques, et les éloignent ainsi de la loi de Kirchhoff sur lequel on se basait depuis 1845.

Il est ainsi possible d'améliorer le temps de charge et de décharge des supercondensateurs en accélérant le déplacement des ions. Et plus le système est efficace, plus la charge est rapide...

Jusqu'ici, on n'interprétait le mouvement des ions que dans un seul pore rectiligne. Avec cette nouvelle étude du déplacement des ions, nous sommes capables de prédire le déplacement d'ions dans un réseau complexe de milliers de pores interconnectés... Cette nouvelle base devrait alimenter des simulations complexes pour développer des supercondensateurs bien plus rapides que ceux dont on dispose actuellement, mais aussi bien plus denses en stockage énergétique, et avec un meilleur contrôle des charges et décharges.