Depuis le lancement des nouveaux iPhone 15 d'Apple, on assiste à quelques couacs. Le plus dérangeant étant très certainement la surchauffe de l'iPhone 15 Pro.

On ne parle pas d'un smartphone qui ferait office de chaufferette en hiver, mais bien d'une surchauffe pouvant potentiellement entrainer de sérieuses brulures chez les utilisateurs.

Apple a communiqué à ce sujet pour expliquer que le cadre en titane n'est pas à l'origine de la surchauffe puisque le cadre en titane et la structure de support en aluminium assureraient une meilleure dissipation de la chaleur que tous les anciens appareils dotés d'un châssis en acier inoxydable.

Surchauffe de l'iPhone 15 Pro : la faute aux développeurs tiers !

Non, pour Apple, le problème viendrait des applications tierces qui surchargent l'A17 Pro, la nouvelle puce de la marque...Plusieurs applications sont déjà pointées du doigt comme Instagram, Uber ou encore Asphalt 9 : Legends. Pas de chance, il s'agit d'applications ultra populaires sur iOS, et on imagine qu'Apple aurait dû se charger de réaliser des tests ou faire tester ses appareils avant de livrer ses smartphones...

Certains éditeurs ont déjà annoncé proposer une mise à jour, mais Apple va tout de même proposer son propre correctif dans iOS 17.1 qui sera publié à la fin du mois, ou dans une mise à jour intermédiaire si la situation prend plus d'ampleur.

Apple a précisé que le correctif ne serait pas un bridage de la puce A17 Pro, la marque ayant identifié l'origine du problème amenant à faire surchauffer le processeur. Il s'agirait de la concordance de plusieurs facteurs, notamment le processus de restauration entrainant une augmentation de l'activité en arrière-plan. Un autre problème n'affecterait que certains utilisateurs tandis qu'un dernier entraine une surcharge avec certaines applications tierces.