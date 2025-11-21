Pour le Black Friday et en passant par le Cyber Monday, le spécialiste des solutions VPN Surfshark ne lésine pas sur ses offres promotionnelles jusqu'au 2 décembre prochain.

De -70 % à -88 % avec trois mois offerts

Si l'offre Black Friday de Surfshark laisse de côté les abonnements pour un mois, les abonnements pour un an et deux ans sont concernés avec des tarifs réduits de 70 % à 88 %, sachant que ces forfaits profitent de trois mois gratuits et ainsi des avantages qui s'étendent ainsi sur une période de 15 mois ou 27 mois.

Starter, One et One+ pour Surfshark

Pour un nombre illimité d'appareils protégés simultanément et une centaine d'emplacements avec plus de 4 500 serveurs, le forfait Starter de Surfshark comprend les fonctionnalités VPN, la génération d'adresses e-mail masquées et d'informations personnelles sécurisées.

Chaque niveau supérieur ajoute des options. Le forfait One intègre une protection antivirus, des alertes pour des fuites de données et fait la chasse à tout tracking dans les recherches en ligne.

Le forfait One+ le plus complet apporte en supplément Incogni pour la suppression des données personnelles auprès des bases de sociétés.

Black Friday Surfshark avec abonnements 1 an (et TVA)

Starter : 57,42 € pour les 15 premiers mois au lieu de 278,1 €

One : 61,02 € pour les 15 premiers mois au lieu de 323,1 €

One+ : 113,22 € pour les 15 premiers mois au lieu de 375,3 €

Black Friday Surfshark avec abonnements 2 ans (et TVA)