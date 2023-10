Mis en évidence pour la première fois en 2007, les FRB (Fast Radio Burst) sont de brefs et intenses flashs d'ondes radio provenant de sources extragalactiques. Ces sursauts radio rapides ont une durée de quelques millisecondes.

Le 10 de juin 2022, un sursaut radio rapide baptisé FRB 20220610A a été détecté par le radiotélescope australien ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder). En moins d'une milliseconde, il a libéré l'équivalent de l'émission totale d'énergie de notre Soleil en 30 ans.

Avant la naissance du Système solaire

La source du sursaut serait un groupe de deux ou trois galaxies en train de fusionner, et il a mis 8 milliards d'années pour parvenir jusqu'à nous. Sachant que l'âge de l'Univers est actuellement estimé à environ 13,8 milliards d'années et 4,6 milliards d'années pour le Système solaire.

Astronome à l'Université Macquarie en Australie et co-auteur principal d'une étude qui vient d'être publiée dans la revue Science, Stuart Ryder explique que le réseau d'antennes paraboliques d'ASKAP a permis de déterminer avec précision l'origine du sursaut.

Le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire Européen Austral (ESO) a ensuite été utilisé pour rechercher la galaxie source. " Nous avons constaté qu'elle était plus ancienne et plus éloignée que toutes les autres sources de FRB découvertes à ce jour. "

Source image (vue d'artiste) : ESO/M. Kornmesser

Pour peser l'Univers

Avec les télescopes actuels, 8 milliards d'années serait la période la plus ancienne à laquelle il est possible de localiser des sursauts radio rapides.

Les sursauts radio rapides pourraient constituer un moyen et une méthode pour mesurer la quantité de matière entre les galaxies.

" Nous pensons que la matière manquante se cache dans l'espace entre les galaxies, mais elle est peut-être si chaude et diffuse qu'il est impossible de la voir avec les techniques habituelles. Les sursauts radio rapides détectent cette matière ionisée ", déclare Ryan Shannon de l'université technologique de Swinburne en Australie.