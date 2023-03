Alors oui, Netflix est bel et bien l'une des plateformes de vidéo en streaming les plus populaires à travers le monde, mais la plateforme n'est pas reine partout.

Visual Capitalist a entrepris de créer une carte du monde mettant en avant les plateformes de SVOD les plus populaires en fonction de chaque pays. L'occasion de constater non seulement quelles sont les plateformes les plus en vogue, mais également de visualiser les différences d'un continent à l'autre.

Netflix ne domine pas partout

De prime abord, on aurait tendance à citer 3 plateformes comme les plus peuplées : Netflix, Disney + et Prime Vidéo... Mais ce ne sont pas les seules plateformes à rassembler des millions d'utilisateurs.

La carte regroupe ainsi les données récoltées par FlixPatrol qui examine les différentes plateformes disponibles un peu partout.

Netflix reste ainsi largement dominante sur le globe, et règne sans partage sur l'Europe. Et si on la retrouve en Australie et en grande partie en Amérique du Sud, le reste du globe est occupé par d'autres prestataires.

Amazon Prime Video s'octroie largement le continent nord-américain... Mais reste 5e place des plateformes dominant le plus de pays dans le monde.

Netflix domine dans 78 pays, et surprise : Canal Plus est juste derrière avec 17 pays, majoritairement installés en Afrique. En troisième position, on retrouve Shahid avec 16 pays, et Showmax avec 15 pays.