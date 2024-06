Depuis la base de lancement de Xichang en Chine, le décollage de la mission SVOM à bord d'une fusée Longue Marche 2C est prévu samedi prochain à 7h GMT (9h heure de Paris). Cette mission d'astrophysique est une collaboration entre le Centre national d'études spatiales (Cnes) pour la France et l'Agence spatiale chinoise (Cnsa).

Sur une orbite terrestre basse à une altitude de 625 km, un satellite doit étudier les sursauts gamma (ou sursauts de rayons gamma) qui sont les événements électromagnétiques les plus énergétiques de l'Univers. Pour ces très brefs flashs de photons gamma, le Cnes évoque l'équivalent de plus d'un milliard de milliards de soleils.

Les sursauts gamma sont le résultat de lointaines explosions d'étoiles massives, de la fusion d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. SVOM (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor) a pour ambition de détecter une centaine de sursauts gamma par an. La mission a une durée de vie de trois ans minimum.

Quatre instruments scientifiques

SVOM dispose de deux instruments français et de deux instruments chinois. Un télescope à rayons X et gamma à grand champ de vue ECLAIRs (rayons X et gamma de 4 à 250 keV), un télescope à rayons X de basse énergie MXT (Microchannel X-Ray Telescope ; 0,2 à 10 keV), un détecteur de rayons gamma GRM (Gamma Ray Burst Monitor ; 15 keV à 5000 keV) et un télescope optique VT (Visible Telescope) dans le domaine visible.

" Quand un sursaut gamma sera détecté par ECLAIRs, le satellite se réorientera en quelques minutes pour viser précisément la zone de l'événement localisé et permettre ainsi aux instruments ayant un champ de vue étroit, notamment MXT, d'observer à leur tour le sursaut gamma ", explique le Cnes.

Le positionnement du sursaut gamma sera en outre transmis au sol pour permettre à de grands télescopes de s'orienter et l'observer.

Tout un programme

Compte tenu de leur nature, les sursauts gamma sont difficiles à étudier. La mission SVOM relève le défi pour la compréhension de l'Univers, jusqu'à les analyser dans plusieurs longueurs d'onde et le plus rapidement possible, aussi bien dans l'espace que sur Terre.