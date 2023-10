Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle marque de graveurs laser très prometteuse et encore peu connue : Swiitol, qui propose deux produits très intéressants, les C18 Pro et C24 Pro, les deux derniers modèles les plus élaborés. Si vous avez un projet en tête et que vous ne savez pas quel produit choisir, suivez notre guide !

Swiitol, de start-up à véritable marque

Swiitol est née d'une volonté de donner à tout le monde la possibilité de devenir un artiste.

Débutants ou expérimentés, la marque souhaite permettre à tous les bricoleurs d'exprimer leur créativité facilement. Elle ne cesse de s'améliorer et d'innover en gardant toujours l'utilisateur au centre de ses préoccupations. Swiitol développe d'ailleurs en ce moment des solutions de gravure basées sur l'intelligence artificielle.

La marque est encore peu présente sur les réseaux sociaux, néanmoins elle offre un service client et après-vente rapide et efficace. On peut également trouver des astuces et des conseils sur le blog de leur site, en anglais seulement pour le moment.





Le Swiitol C18 Pro et le Swiitol C24 Pro

Commençons par le graveur laser Swiitol C18 Pro. Ses 18 W de puissance optique en sortie, son laser à longue distance focale et le spot de 0,01 mm vous garantissent des gravures ultras fines et précises. La puissance du laser est de 90 W et l'appareil dispose d'une large zone de gravure de 400 x 400 mm.

Avec une rapidité de 30 000 mm par minute, il est 2 fois plus rapide que les autres modèles.

Le laser haute-densité coupe aisément de nombreux types de bois, acrylique noir, acier inoxydable, métal, céramique, verre, etc. La zone de focus du laser, compressée à 0,08 x 0,08 mm, garantit un découpage et une gravure 40 % plus rapides.

Plus besoin de porter de lunettes avec le filtre panoramique qui protège vos yeux de la lumière ultraviolette, et vous pouvez contrôler le graveur avec une application dédiée.

Le Swiitol C18 Pro est en ce moment au prix réduit de 479,05 € pour les premiers acheteurs, au lieu de 558,90 €, soit une remise de -14%. La livraison est gratuite et prend entre 3 et 5 jours ouvrés pour la France.



Passons maintenant au Swiitol C24 Pro. Il s'agit du même modèle que le C18 Pro, avec quelques améliorations : 24 W de puissance optique en sortie, une puissance du laser de 120 W et une zone de focus du laser compressée à 0,08 x 0,1 mm.

Ici aussi on retrouve les mêmes avantages que sur le C18, à savoir un laser à longue distance focale, un spot de 0,01 mm, une zone de gravure de 400 x 400 mm, une rapidité de 30 000 mm par minute et un filtre protecteur contre la lumière ultraviolette.

Le Swiitol C24 Pro est disponible en ce moment au prix réduit de 621,50 € toujours pour les premiers acheteurs, au lieu de 762,94 €, soit -18% de remise. La livraison gratuite se fera entre 3 et 5 jours.