Nintendo vient d'obtenir la validation d'un brevet déposé en fin d'année 2022 et qui évoque quelques technologies liées au jeu vidéo.

Des technologies qui pourraient ainsi être intégrées dans les prochaines machines de la marque, attendues dès l'année prochaine d'après les dernières informations en date.



La suite de la Switch est très attendue

Il se murmure ainsi que Nintendo prévoirait non pas une, mais deux consoles hybrides pour remplacer la Switch. La première se démarquerait par l"intégration d'un lecteur physique pour des cartouches de jeu tandis que la seconde sera orientée vers le 100% dématérialisé, avec un espace de stockage que l'on espère en adéquation avec les enjeux.

Dans le brevet récemment validé, Nintendo présente quatre dessins d'une console hybride. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nintendo n'a pas fait le choix de l'extravagance : les dessins se veulent volontairement très basiques et permettent surtout de valider le positionnement des différents boutons et connecteurs de la machine.

On remarque néanmoins que les boutons seraient directement installés dans le châssis de la console, ce qui exclut le système actuel de la Switch et ses Joy Cons détachables. On ne noterait d'ailleurs de façon étrange qu'un seul joystick a gauche et 4 boutons sur la droite. Une seule paire de gâchettes serait également de la partie sur le haut, l'autre paire se retrouvant au dos de la console.

La face supérieure proposerait deux boutons pour le réglage du volume, alors que le bouton home se situerait sur la tranche inférieure, à côté du port USB-C. On voit également l'arrivée d'un nouveau bouton dédié à l'enregistrement du gameplay, voire à la diffusion en ligne en direct..

Le brevet ne mentionne aucun dock permettant le branchement sur grand écran , ce qui soulève la question de l'aspect hybride de la console.

Reste donc à savoir si Nintendo ne cherche pas à brouiller les pistes avec ce genre de document, ou si ces brevets concernent une autre console plus entrée de gamme qui sortirait en marge des remplaçantes de la Switch actuelle.