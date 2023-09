Récemment, c'est Activision qui a fait les frais d'une fuite de données, et qui nous permet d'avoir un aperçu de ce que prépare Nintendo avec sa prochaine console de jeux vidéo.

Il se murmure depuis plusieurs années que Nintendo préparerait une Switch 2. Récemment, Nintendo aurait profité de la Gamescom de Cologne pour dévoiler le potentiel de sa machine aux studios qui travaillent avec la marque depuis plusieurs années.

Une Switch avec la puissance d'une PS4 ?

Dans un document interne datant de la fin d'année dernière, Activision indique avoir rencontré Nintendo au Japon dans le but de découvrir la machine qui succédera à la Switch. Et selon Chris Shnakenberg, la machine afficherait des performances se rapprochant de celle d'une PlayStation 4. Il ne serait donc pas question pour Nintendo de s'aligner avec les PS5 et Xbox Series.

Le responsable d'Activision évoque ainsi le fait qu'il serait possible de travailler davantage avec Nintendo dans le but de proposer quelque chose de convaincant sur la plateforme, il appelle d'ailleurs Nintendo à fournir rapidement des kits de développement à ses équipes pour travailler sur des démonstrations.

Voilà pour ce qui en était en décembre 2022. Depuis, le développement de la prochaine Switch pourrait avoir connu un tournant majeur. Il a été rapporté que la démo de la Gamescom mettait en scène la démonstration de l'Unreal Engine 5 et de Matrix Awakens avec une prise en charge du DLSS et du Ray Tracing. Il se pourrait donc que Nintendo ait révisé sa configuration matérielle et que la Switch se rapproche un peu plus des consoles de 9e génération.