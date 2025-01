Nintendo enchaine les fuites autour de sa Switch 2. La console devrait être officialisée prochainement et la marque peine ainsi à conserver le secret autour de sa console portable de prochaine génération.

Cette fois, ce sont les Joy cons de la machine qui s'affichent dans de nouveaux clichés. Après la carte mère, le design et l'intégration du DLSS signé Nvidia, ce sont donc les nouveaux contrôleurs qui se présentent en photo.

La fuite semble réelle puisque les contrôleurs présentés se veulent identiques à ceux que l'on avait déjà aperçus lors d'un partage précédent. On peut ainsi découvrir le joy-con gauche en vue arrière et latérale.

L'occasion de confirmer la présence de gâchettes plus grandes que sur la Switch de première génération, ainsi qu'un nouveau système de fixation non plus à glissière, mais via un module aimanté. On repère également un nouveau bouton assez imposant sur le côté des gâchettes à la fonctionnalité non connue pour l'heure, les suppositions les plus évidentes laissant entendre qu'il servirait à détacher la manette de la console Switch 2.

Autre point notable des clichés : on repère un numéro de série et des marquages officiels sur la manette, laissant penser qu'il s'agit bien d'un modèle sorti des usines d'assemblage et non d'une maquette.