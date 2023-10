Ce n'est pas dans les habitudes de Nintendo de corroborer fuites ou rumeurs, et pourtant les informations partagées sur la toile ces derniers jours concernant la ou plutôt les machines qui succéderont à la Switch ont poussé la marque à réagir.

On apprenait ainsi que Nintendo prévoyait non pas une, mais deux nouvelles machines, dont une seulement proposerait une forme de rétrocompatibilité avec la Switch de première génération.

La phase de transition évoquée par Nintendo

La question de la rétrocompatibilité est toujours cruciale lors du changement de génération de consoles, notamment parce qu'elle permet à la nouvelle arrivante sur le marché de bénéficier d'emblée d'un large catalogue de titres, et que cela favorise grandement la migration des joueurs qui peuvent simplement transférer leurs achats ou leurs supports physiques vers la nouvelle plateforme.

Sans toujours jouer la carte de la rétrocompatibilité, Nintendo jongle plus souvent avec les rééditions ou l'émulation. et Doug Bowser, président de Nintendo Amérique a évoqué la question dans une interview pour le site Inverse.

Le compte Nintendo, garant de la rétrocompatibilité ?

Il explique ainsi : "Une chose que nous avons mise en place avec la Switch pour faciliter la communication et la transition vers d'autres plateformes est la création du compte Nintendo. Par le passé, chaque machine vers laquelle nous opérions une transition avec un système de compte complètement différent. La création du compte Nintendo unifié nous permettra de communiquer avec nos joueurs, si et quand nous effectuerons une transition vers une nouvelle plateforme dans le but de faciliter le processus ou d'opérer cette transition. Je ne suis pas en mesure de parler d'éventuelles fonctionnalités d'une nouvelle plateforme, mais le compte Nintendo se présente comme une base solide pour assurer cette communication pendant la transition."

Indirectement, la question de la rétrocompatibilité pourrait donc être facilitée par l'existence des comptes Nintendo des joueurs. On peut imaginer qu'il serait possible de récupérer les jeux achetés et liés aux comptes d'utilisateur pour en profiter sur les prochaines machines.

Selon les rumeurs, la nouvelle Switch conserverait une architecture ARM et donc, la rétrocompatibilité ne serait pas inaccessible.

La nouvelle console de Nintendo devrait être dévoilée dans le courant de l'année prochaine.