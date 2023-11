On ne s'y attendait pas vraiment et pourtant Nintendo a finalement pris la parole pour évoquer la Switch 2. Non pas pour confirmer son arrivée, mais pour démentir toutes les rumeurs et fuites qui sont sorties jusqu'ici sur la toile et ailleurs.

Il est évident que Nintendo planche depuis plusieurs années déjà sur la console qui viendra remplacer la Switch, la console hybride arrivant en fin de vie avec des ventes qui ralentissent de plus en plus.

C'est Shuntaro Furukawa, président de Nintendo qui a donc pris la parole pour expliquer que toutes les rumeurs et pseudo fuites partagées jusqu'ici étaient totalement fausses, et notamment la présentation de la Switch 2 auprès d'une sélection de développeurs sur le salon de la Gamescom 2023. Par contre, les brevets obtenus par Nintendo récemment présenté sont bien réels, mais rien ne peut confirmer qu'ils seront exploités et même si c'est le cas, pas forcément à destination de la prochaine console.

Le président de Nintendo ne rentre pas dans les détails et nie tout en bloc, sans donner aucun indice supplémentaire sur la prochaine machine. On pourrait se dire que si Nintendo monte au créneau, c'est que certaines informations s'approchent de la vérité... Mais la stratégie est bien plus simple : Nintendo ne souhaite tout simplement pas que les joueurs s'emballent autour d'une prétendue Switch 2 ou attendent une quelconque révélation en ce moment. Et pour cause : la période des fêtes arrive et c'est à ce moment que Nintendo réaliser ses plus grosses ventes de jeux et consoles... Pas question donc de donner de l'espoir aux joueurs et de leur faire reporter leur achat.

Ce ne serait de toute façon pas la première fois que Nintendo dément une rumeur pour la confirmer quelques mois après, la marque souhaitant se réserver le droit de choisir quand et où les annonces seront réalisées.