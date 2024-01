C'est une information qui pourrait véritablement changer la donne pour Nintendo : il se murmure que Big N aurait entamé une nouvelle stratégie pour sa prochaine console de jeux en permettant à des développeurs tiers d'adapter les franchises historiques de la marque.

Nintendo est connu pour ses consoles atypiques, loin de la course aux performances et qui favorise avant tout le gameplay original, des aventures soignées, mais surtout les franchises propres de la marque...

Sauf qu'à tout vouloir contrôler, Nintendo n'est pas toujours en phase avec les attentes du public, surtout au niveau du rythme des sorties. Il faut des années à Nintendo pour proposer de nouveaux épisodes de ses franchises à succès au point que certaines générations de console ne connaissent qu'un seul jeu de certaines licences...

Les franchises de Nintendo aux mains de développeurs tiers

Alors certes, Nintendo a trouvé la parade en misant systématiquement sur des remakes ou des portages des générations précédentes... Mais chez les joueurs, cela ne passe pas toujours.

Pour sa prochaine console, les choses devraient changer. Nintendo opère un revirement stratégique de taille en confiant certains projets à des développeurs tiers. Nintendo aurait déjà prévu d'agrandir ses équipes de développement, mais se permettrait ainsi de plancher sur plusieurs franchises à la fois grâce à de l'aide extérieure.

Selon de premières fuites, Nintendo aurait déjà amorcé des projets avec Bandai Namco, Team Ninja, Platinum Games, WayForward, Grezzo ou encore Mercurysteam et serait à la recherche d'autres partenaires.. On se doute que Nintendo conservera un droit de regard sur les projets et qu'il faudra se plier à un certain cahier des charges. Néanmoins, cela pourrait permettre de voir plus de grosses licences se multiplier sur la prochaine console pour contenter les joueurs.