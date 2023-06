Les rumeurs courent toujours concernant une éventuelle Switch Pro ou Switch 2 dévoilée entre la fin de cette année et le début d'année prochaine, et Nintendo évoque à son tour officiellement sa prochaine machine.

Mais pas question pour autant de donner des détails techniques, ni même un nom : le discours de Nintendo est bien plus orienté vers le business et l'organisation qui est prévue pour le lancement de la console, et notamment la gestion des scalpers.

Nintendo veut éviter les scalpers

Nintendo souhaite ainsi rassurer les joueurs : la marque compte bien tenir compte du comportement des scalpers afin de garantir que les stocks de consoles tomberont bien entre les mains des joueurs et non des profiteurs. Les scalpers ont été lourdement critiqué les années passées pour avoir saboté les lancements des PS5, Xbox Series X et cartes graphiques RTX séries 30.

Le concept est simple : mettre la main sur le gros des stocks d'articles très attendus et diffusés en quantité limitée pour organiser une pénurie et faire gonfler les prix sur le marché noir.

Lors d'un échange avec ses investisseurs, Nintendo a évoqué la problématique. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo a indiqué que le premier objectif de la marque serait de produire suffisamment de stock pour proposer un lancement dans les meilleures conditions pour les acheteurs, sans toutefois s'empêcher de réfléchir à des mesures à mettre en place pour éviter les scalpers.

Quant à savoir ce que Nintendo pourrait mettre en place pour limiter l'action des scalpers, tout reste à faire...