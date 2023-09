Depuis son lancement, la Switch de Nintendo souffre d'un mal dont la marque a peine à se défaire : le Joy-Con Drift. Il s'agit de l'usure prématurée d'une zone du joystick qui entraine des déplacements fantômes non désirés. Pour le joueur cela se traduit par une caméra qui bouge seule, comme si elle dérivait.

Malgré plusieurs efforts, Nintendo n'est pas parvenu à corriger le tir de façon durable, et après plusieurs procès le constat reste le même : Nintendo remplace les Joy-Cons défectueux, par des modèles neufs qui peuvent à leur tour souffrir du problème.

Des joysticks à effet Hall

La situation est d'autant plus gênante sur la Switch Lite dont les Joy-Cons ne sont pas interchangeables.

La marque a donc planché sur le sujet et devrait proposer, avec sa prochaine machine, de nouveaux dispositifs qui ne seront pas touchés par ce problème. Dans un brevet déposé par la marque, Nintendo décrit des joysticks exploitant des champs magnétiques en lieu et place de contacts physiques. Des joysticks à effet Hall qui détectent la position et l'orientation du joystick sans aucun contact ni frottement et donc sans usure.

On retrouve déjà ce genre de capteurs dans certaines manettes haut de gamme, ainsi que certaines consoles / PC portables. Le brevet de Nintendo évoque également plus de précision grâce à un joystick qui sera automatiquement centré lorsque non utilisé, prévenant ainsi toute forme de décalage et donc de potentiel drift.