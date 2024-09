Nintendo devrait lancer sa prochaine console avant la fin de son exercice fiscal, c'est-à-dire Mars 2025, et alors que l'échéance approche, les rumeurs se multiplient, faute de communication officielle de la part de Big N.

Les dernières rumeurs relatées sur Discord évoquent ainsi le nom officiel de la Switch, qui serait donc baptisée "Switch 2". Un nom inhabituel pour une console de Nintendo qui n'a jamais choisi d'apposer un numéro sur ses consoles.

Le choix parait peu probable tant il ne colle pas avec la politique de Nintendo. Même lorsque Nintendo faisait évoluer ses GameBoy ,DS ou Wii, il n'était pas question de chiffres. L'objectif pour Nintendo : assurer une bonne différenciation entre les machines pour éviter de donner l'impression d'une évolution trop douce.

Autre point abordé dans la rumeur : le prix, annoncé autour des 400$ et qui parait déjà bien plus plausible, surtout au regard de l'audace de Sony et de sa PlayStation 5 Pro à plus de 799€. Selon les bruits de couloir, Nintendo lancerait non pas une, mais deux consoles sans que les différences entre les deux ne soient connues pour l'instant, il pourrait ne s'agir que d'une question de capacité de stockage ou de coloris.

Enfin, la rumeur évoque également un lancement au tout début du mois prochain.. Une fenêtre de tir qui arrangerait Nintendo pour profiter des fêtes de fin d'année, mais qui souffrirait d'un manque de titres pour le lineup de sortie...

Toutes ces informations sont évidemment à prendre avec précaution et devront se vérifier au fil des semaines.