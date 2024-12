C'est sur Reddit que de nouveaux clichés de ce qui est présenté comme la Switch 2 de Nintendo ont été publiés.

Depuis quelques semaines, la toile s'emballe autour de nombreuses photos d'accessoires dédiés à la console et les fuites se multiplient, entremêlées de rumeurs.

Nintendo soit présenter sa nouvelle console avant la fin du mois de mars 2025, mais il se pourrait que la marque la dévoile bien avant, notamment dans le courant du mois de janvier.

En attendant, tout est permis et l'on découvre de nouveaux clichés de la machine, pas forcément sous les angles que l'on espérait.

Un cliché présente ainsi la machine sans ses Joy-Con, affichant la partie latérale et son nouveau système de fixation magnétique pour les manettes de nouvelle génération. Plus de rail et de glissières donc, il faudra tabler sur de tout nouveaux joy-cons.

Un autre cliché dévoile le logo de la console, qui confirme alors le nom de Switch 2, chose étonnant quand on connait l'attachement de Nintendo à différencier ses consoles à travers les générations...

Le dock est également dévoilé avec deux ports USB-A sur le côté, un USB-C ainsi que de l'Ethernet et un HDMI.

Des clichés à prendre avec précaution toutefois, car rien ne permet de les authentifier avec certitude.