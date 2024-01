Tout porte à croire que la Switch 2, ou la machine qui viendra succéder à la Switch, arrivera dans le courant de cette année. Plusieurs fuites évoquaient ainsi une fiche technique il y a quelques jours avec une grande déception à la clé.

On parle ainsi d'une évolution douce plutôt qu'une bascule dans la next-gen avec des performances qui resteront limitées. Si certains joueurs sont déjà déçus, c'est pourtant la stratégie adoptée par Nintendo depuis des années : ne pas suivre la concurrence dans la course à la puissance, mais miser surtout sur la créativité des développeurs et des jeux originaux bien différents de ce que l'on trouve sur d'autres plateformes. Et force est de constater que la stratégie est payante pour Nintendo qui régale les joueurs de nombreux titres particulièrement savoureux.

Malgré tout, il faudra avoir le portefeuille solide pour acquérir la prochaine machine de Nintendo à en croire les avances de Kantan Games qui évoque une sortie à un prix gravitant autour des 400 dollars. Les précisions vont plus loin avec deux modèles proposés entre 400 et 450 dollars.

Rappelons que la Switch est sortie au tarif de 299$ aux USA en 2017 et 329€ en France.

Mais le prix de la console ne sera pas le seul à prendre en compte puisque tous les jeux qui sortiront sur la machine devraient être proposés autour des 70€.