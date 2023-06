Que vient faire Nintendo dans le procès entre la FTC et Microsoft ? Et bien la marque a été citée dans certains documents alors que le procès vise à empêcher Microsoft de racheter Activision Blizzard, le régulateur estimant que la nouvelle entité serait alors bien trop puissante sur le secteur du Cloud Gaming et que le risque de la voir verrouiller les franchises handicaperait la progression des concurrents.

Microsoft a ainsi publié plusieurs documents qui démontrent son intention de continuer à maintenir la franchise Call of Duty sur PlayStation et autres plateformes. Un document en particulier, émis par Bobby Kotick, le PDG d'Activision a été cité : dans ce dernier il interpelle Shunturo Furukawa, le président de Nintendo afin de lui proposer le portage des jeux Activision sur la prochaine console du géant nippon.

Plus puissante, mais rien de transcandant

Dans son message, Bobby Kotick évoque le fait que la prochaine console de Nintendo serait davantage alignée sur "les plateformes de la génération 8" en termes de performances (PS4 et Xbox One). Le patron reprend ainsi l'exemple du portage des précédents jeux sur Xbox One et PS4 et indique qu'il serait naturellement possible de travailler pour adapter les prochains titres sur la prochaine Switch.

La nouvelle Switch devrait ainsi voir sa puissance se situer au niveau d'une PS4 ou Xbox One. Pas de déluge de puissance donc, mais suffisamment pour envisager un bond en avant côté graphismes et l'arrivée de certaines franchises qui se montraient particulièrement gourmandes ou du moins trop pour profiter d'une sortie commune sur les autres consoles. On a vu la Switch réussir des merveilles avec le portage de The Witcher 3, mais cela s'est fait au prix d'années de travail d'adaptation... La Switch 2 pourrait donc venir à bout de cette problématique plus simplement.