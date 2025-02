Plusieurs semaines après une présentation très rapide de sa Switch 2, Nintendo revient avec une date et un horaire pour un Nintendo Direct spécialement dédié à la console.

Et c'est donc le 2 avril prochain à 15 heures (Heure de Paris) que se tiendra l'événement tant attendu.

Nintendo devrait présenter plus en profondeur sa nouvelle Switch et tout l'écosystème autour. On devrait en apprendre davantage sur la puissance attendue, le line-up de sortie, la gestion des accessoires et périphériques, les spécificités de l'écran et la rétrocompatibilité... Mais aussi sans doute, enchaine sur un lancement des précommandes et découvrir enfin la date de commercialisation de la console ainsi que son prix.

Le premier trailer a mis en avant une nouvelle version de Mario Kart. Le titre sera sans doute de nouveau évoqué, tout comme Metroid Prime 4 Beyond ou encore Pokémon Legends: Z-A.