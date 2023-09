Nintendo a bel et bien dévoilé sa prochaine console de jeux vidéo lors d'un événement ultra privé sur le salon de la Gamescom de Cologne il y a quelques semaines. Certains des plus grands développeurs ayant déjà une collaboration étroite avec Nintendo ont été sélectionnés pour avoir cet honneur.

Selon plusieurs fuites partagées par celles et ceux qui ont pu en apprendre davantage sur la console, Nintendo aurait principalement présenté des démonstrations techniques des nouvelles capacités de la console. Pas de machine à proprement parler donc, mais plutôt des exemples de ce qu'il sera possible de proposer au niveau visuel.

Du Ray Tracing, DLSS 2 : Nvidia au coeur de la Switch 2

On sait que c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild qui a ainsi été présenté dans une version "next gen" qui mettait en avant du ray tracing, de la haute définition et haut framerate.

La démonstration The Matrix Awakens sous Unreal Engine 5 a également été présentée toujours avec du Ray Tracing et du DLSS de Nvidia. Cela confirme que Nintendo sera toujours partenaire de Nvidia pour la puce qui animera sa prochaine machine.

Cette démonstration visait à convaincre les développeurs du potentiel de la machine, en vue de leur proposer des kits de développement. C'est une bonne nouvelle puisque cela confirme que la Switch 2 est bien avancée, néanmoins le fait que les développeurs et studios ne disposent pas déjà des kits est inquiétant pour le line-up de sortie de la machine, qui pourrait ainsi voir sa sortie ne pas intervenir avant fin 2024 ou début 2025 dans le meilleur des cas.