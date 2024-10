Nintendo se refuse encore à communiquer autour de la console qui viendra prochainement prendre le relais de la Switch. Tout ce que l'on sait, c'est que la machine sera présentée avant la fin de l'exercice fiscal de Nintendo, soit en début d'année prochaine.

De plus en plus de rumeurs évoquent néanmoins une sortie qui pourrait intervenir d'ici la fin de l'année, pile pour les fêtes.

Un leaker bien connu dans l'univers de Nintendo, PH Brazil, a ainsi annoncé que la Switch 2 pourrait être présentée bien plus rapidement. Il se pourrait que Nintendo fasse des révélations dans le courant de cette semaine, entre aujourd'hui et demain plus précisément. Une rumeur sortie du chapeau du leaker puisque ce dernier partage un pressentiment plus qu'une réelle fuite interne...

Une annonce à prendre avec précaution, car contrairement à d'autres marques, Nintendo réussit globalement à conserver le secret autour de ses différents projets, et ce, jusqu'au dernier moment.

La multiplication de ce genre d'annonces ces derniers mois prouve que la console est particulièrement attendue. Nintendo aurait ainsi déjà réussi son pari autour de la remplaçante de la Switch qui s'annonce d'ores et déjà comme un succès alors que personne n'en sait grand-chose à ce jour.