Tencent est le partenaire privilégié de Nintendo permettant à la marque nipponne d'accéder au marché chinois. Rappelons que pour pouvoir distribuer des jeux vidéos et consoles en Chine, le pays impose de passer par un partenaire local. En tant que géant du logiciel, Tencent est en charge de distribuer ainsi les Switch en Chine ainsi que l'ensemble des jeux vidéo de la machine.

C'est également via les infrastructures en ligne de Tencent que transitent les services de Nintendo notamment le jeu en ligne, ainsi que l'eShop.

Le contrat avec Nintendo est actif depuis le 10 décembre 2019 et la Switch a connu un fort succès en Chine au fil de ces dernières années, alors même que le secteur des consoles de jeu a encore quelques difficultés à se développer, du moins sur le marché légal. La Switch a ainsi dépassé la PS4 au titre de console la plus vendue de Chine.

Tencent a toutefois annoncé l'arrêt programmé l'arrêt de la vente de jeux et contenus via le Nintendo eShop à compter du 31 mars 2026. À compter du 15 mai 2026, ce sont également les services de téléchargement et l'utilisation des codes dans l'eShop qui ne seront plus supportés. C'est à cette même date que le jeu en ligne sur Switch cessera de fonctionner en Chine.

Dans l'attente, Tencent lance un programme de fidélité : pour chaque Switch utilisée entre le 27 novembre 2027 et le 31 mars 2026, les utilisateurs pourront profiter de codes d'échange pour 4 jeux à choisir parmi une douzaine de titres comme New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, Yoshi's Crafted World, Kirby Star allies et d'autres...

L'annonce surprend alors que Nintendo n'a pas encore dévoilé officiellement la remplaçante de la Switch. L'abandon de l'eShop laisse supposer que Tencent s'attend à devoir lancer une nouvelle plateforme dédiée pour la prochaine console, ou ne prévoit pas encore de collaboration pour la distribution de la prochaine machine de Nintendo... Il se peut d'ailleurs que les accords entre les deux entités soient encore sujets à des frictions : on se souvient du désaccord entre Blizzard et NetEase devenu un peu trop gourmand pour l'américain, ce qui avait amené à la privation de World of Warcraft au marché chinois pendant plusieurs années avant que les négociations ne reprennent.