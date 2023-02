La Switch de Nintendo affiche un succès insolent, et ce malgré plusieurs années d'exploitation, si bien que les joueurs ne sont pas franchement impatients de voir arriver une nouvelle machine.

Nintendo a réussi le tour de force de s'imposer sur un marché qui met en avant des jeux toujours plus gourmands et des fiches techniques de plus en plus poussées... Et c'est avant tout l'écosystème de la marque et ses franchises qui séduisent, avec une stratégie surtout orientée sur la qualité des jeux.

Une gamme Selects pour Switch

Il y a toutefois un point sur lequel Nintendo reste critiqué sur Switch : l'absence de jeux à prix réduit. On a vu le tarif des jeux évoluer largement ces dernières années et aucune gamme "buget" n'est jusqu'ici proposée. Une situation qui pose problème alors que certains jeux sont sortis depuis plusieurs années sans que leur prix ne baisse au fil du temps.

C'était pourtant une tradition lancée avec la NES chez Nintendo : proposer une gamme de jeux classiques à des prix révisés. Il s'agit d'une sélection de jeux ayant connu un succès assez vif et dont la rentabilité a été largement dépassée, au point que la marque concède un effort sur les prix. Nintendo n'est pas le seul à avoir proposé cela.

Alors que la Switch va doucement vers son 6e anniversaire, ce dernier pourrait être l'occasion pour Nintendo de lancer une gamme "Nintendo Selects" pour Switch. Cette gamme est toujours mise en avant sur le site de la marque pour les anciennes consoles, mais n'a pas encore été lancée sur Switch.

Certaines fuites évoquent néanmoins un lancement proche, s'appuyant non seulement sur des informations récupérées en interne chez Nintendo, mais aussi du fait que Nintendo a tendance à réduire ses stocks de jeux au Royaume-Uni tout en multipliant les opérations spéciales sur les consoles et jeux.

Nintendo pourrait faire une annonce officielle dans le cadre de son prochain Nintendo Direct.