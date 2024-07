Nintendo a finalement décidé de proposer une station de charge officielle pour ses Joy Con. De façon assez troublante, aucune station de ce type n'était proposée jusqu'ici par la marque, et il fallait s'orienter vers les accessoiristes tiers pour accéder à ce type de dispositif.

Jusqu'à présent, Nintendo imposait de connecter les JoyCons à la Switch pour les recharger, ou de passer par le support de manette livré avec la machine. Désormais, ils profiteront d'une station de charge dédiée, permettant ainsi de recharger plus facilement une seconde paire de Joy Con.

Il faudra patienter jusqu'au 17 octobre prochain pour accéder à l'accessoire proposé au tarif de 3300 yens sur le store japonais de la marque, soit environ 20€.

La station de charge est constituée de deux parties : un socle et un chargeur sur lequel on viendra accrocher deux Joy-Cons, le tout relié en USB-C à un chargeur secteur. On pourra ainsi choisir d'utiliser le socle de charge en tant que tel, ou comme une manette au design simplifié.

Il est d'autant plus étonnant de voir Nintendo proposer ce type d'accessoire alors que l'on s'attend à voir arriver une nouvelle génération de consoles dans les mois qui viennent.