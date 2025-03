À l'approche du Nintendo Direct du 2 avril 2025 consacré à la Switch 2, les révélations s'enchaînent. La dernière en date concerne une technologie d'upscaling par intelligence artificielle, confirmée par un brevet récemment mis à jour par Nintendo. Cette innovation promet de donner un coup de boost significatif à la résolution des jeux, particulièrement pour les titres de la première Switch.

L'upscaling par IA : de la rumeur à la réalité

Longtemps cantonnée au rang de rumeur, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la résolution des jeux sur la Switch 2 est désormais une réalité tangible. Le brevet mis à jour par Nintendo détaille une technologie capable de transformer une image en basse résolution en une version haute définition, le tout grâce à l'IA. L'exemple cité dans le document évoque un passage du 540p au 1080p, une amélioration significative qui pourrait changer la donne pour de nombreux jeux.

Cette technologie s'apparente au DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia, déjà mentionné dans de précédentes fuites. Elle permettrait non seulement d'améliorer la qualité visuelle des jeux, mais aussi d'optimiser les performances en réduisant la charge de travail du processeur graphique. En résulteraient des jeux graphiquement plus beaux, mais aussi plus fluides, tout en nécessitant moins de ressources.

Un bond en avant pour la rétrocompatibilité

L'un des aspects les plus intéressants de cette technologie d'upscaling concerne la rétrocompatibilité. Nintendo a déjà confirmé que la Switch 2 serait capable de faire tourner les jeux de sa prédécesseure. Avec cette nouvelle fonctionnalité, ces titres pourraient bénéficier d'une cure de jouvence visuelle impressionnante.

On peut ainsi imaginer pouvoir jouer aux anciens jeux Switch avec une résolution nettement améliorée, sans perte de performances. Cette perspective ouvre la voie à une bibliothèque de jeux rétrocompatibles visuellement enrichie, un argument de poids pour les possesseurs de la première Switch envisageant le passage à la nouvelle génération. Nintendo aurait ainsi sans doute trouvé la recette miracle pour encourager les anciens joueurs à basculer vers sa nouvelle console.

Les défis techniques à relever

Si l'upscaling par IA semble prometteur, sa mise en œuvre n'est pas sans défis. La puissance de calcul nécessaire pour effectuer ce traitement en temps réel pourrait être conséquente, surtout pour une console portable. Nintendo devra trouver le juste équilibre entre qualité visuelle, performances et autonomie de la batterie.

De plus, l'efficacité de cette technologie pourrait varier selon les jeux. Certains titres pourraient en tirer un meilleur parti que d'autres, en fonction de leur style graphique ou de leur optimisation d'origine. Il sera intéressant de voir comment Nintendo compte standardiser cette fonctionnalité pour offrir une expérience cohérente sur l'ensemble de sa ludothèque. En outre, rien n'indique que l'upscaling sera proposé sur tous les titres, il se pourrait que chaque titre nécessite également une mise à jour spécifique, laissée à la discrétion des studios et éditeurs.

L'impact sur le développement des futurs jeux

Au-delà de l'amélioration des jeux existants, cette technologie d'upscaling pourrait influencer le développement des futurs titres Switch 2. Les développeurs pourraient choisir de cibler une résolution de base plus basse, sachant que l'IA se chargera d'améliorer le rendu final. Cette approche permettrait potentiellement d'obtenir des jeux plus ambitieux graphiquement, tout en maintenant des performances optimales. On imagine également que cela permettrait un gain de temps dans les processus de développement.

Cette stratégie n'est pas sans rappeler celle adoptée par d'autres constructeurs, comme Sony avec sa technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) annoncée pour la PS5 Pro. Nintendo semble donc s'aligner sur les tendances actuelles de l'industrie, tout en conservant sa propre approche centrée sur l'innovation et l'optimisation.

En attendant la confirmation officielle

Bien que ce brevet constitue une preuve solide de l'intégration de l'upscaling par IA dans la Switch 2, il convient de rester prudent. Comme le rappelle un porte-parole de Nintendo : "Les brevets ne se traduisent pas toujours par des produits commercialisés". Il faudra attendre le Nintendo Direct du 2 avril pour obtenir une confirmation officielle et des détails concrets sur l'implémentation de cette technologie.

Reste qu'il est difficile de penser que Nintendo puisse faire l'impasse sur cette technologie tant elle pourrait se révéler efficace pour sa console hybride.