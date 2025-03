Le monde du jeu vidéo portable pourrait bien connaître une évolution majeure dans les années à venir. Au Mobile World Congress 2025 de Barcelone, Samsung Display a créé la surprise en dévoilant un prototype de console pliable directement inspiré de la Nintendo Switch. Ce concept audacieux, qui marie les technologies d'écran OLED flexible et le design iconique de la console hybride de Nintendo, pourrait lancer une nouvelle famille de consoles portables.

Une Switch qui se plie en deux : le rêve devient réalité

Imaginez une Nintendo Switch capable de se replier sur elle-même, à la manière d'un smartphone pliable comme le Galaxy Z Flip. C'est précisément ce que propose Samsung Display avec son prototype. L'écran OLED flexible permet à la console de se plier en son milieu, réduisant considérablement son encombrement lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Les avantages d'un tel design pourraient faire mouche auprès des joueurs en proposant un format plus facile à stocker dans les sacs et poches, un design à même de protéger l'écran de jeu des rayures et chocs, le tout sans diminuer la taille de l'écran lors du jeu...

Ce concept répond à l'une des principales critiques adressées à la Switch originale : sa fragilité en déplacement. Avec cette version pliable, fini les écrans rayés au fond du sac !

Un design ingénieux qui repense l'ergonomie

Samsung Display ne s'est pas contenté de greffer un écran pliable sur une Switch classique. L'ensemble du design a été repensé pour s'adapter à ce nouveau format. L'un des détails les plus astucieux concerne les sticks analogiques avec des emplacements réservés au niveau de la coque pour les accueillir lorsque la console est repliée.

Mais ce nouveau form factor implique également quelques aménagement, notamment au niveau de la disposition des boutons qui a dû être repensée pour s'adapter à cette nouvelle configuration.

Au-delà du gaming : les écrans pliables envahissent le MWC

La console pliable n'est qu'un exemple parmi d'autres des innovations présentées par Samsung Display au MWC 2025. Le constructeur coréen a profité de l'événement pour montrer l'étendue de son savoir-faire en matière d'écrans flexibles :

Le Flex G : un écran pliable en trois qui se ferme comme un triptyque

Le Flex S : un écran qui se replie à la manière du Huawei Mate X

Un écran OLED de 10 pouces capable de se déformer en fonction du contenu affiché

Ces démonstrations technologiques laissent entrevoir un futur où nos appareils électroniques seront de plus en plus flexibles et adaptables à nos besoins. Une promesse qui date déjà de quelques années mais qui ne trouve toutefois pour l'instant que peu d'appliations concrètes en dehors des smartphones pliants.

Un concept prometteur, mais des défis à relever

Si l'idée d'une Switch pliable est séduisante, il convient de rappeler qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un prototype. De nombreux défis techniques et ergonomiques devront être relevés avant qu'un tel produit ne puisse être commercialisé :

La durabilité de l'écran pliable face à une utilisation intensive

Le coût de production, qui risque d'être élevé

L'impact sur l'autonomie de la batterie

L'adaptation des jeux existants à ce nouveau format

De plus, il faut garder à l'esprit que Samsung Display n'est qu'un fournisseur de composants. La décision de créer une telle console reviendrait à Nintendo ou à un autre fabricant de consoles. Et sur ce terrain, les marques pourraient être nombreuses si l'on en croit le nombre d'initiatives ayant succédé au lancement du Steam Deck.

[Crédit photo : Pocket-Lint.com ]