À l’IFA 2025 de Berlin, l’un des plus grands salons mondiaux consacrés à l’électronique grand public et à l’électroménager, qui se tiendra du 5 au 9 septembre, SwitchBot dévoilera une nouvelle génération d’appareils reposant sur “l’IA incarnée” : une technologie conçue pour doter les robots d’une personnalité et d’une intelligence quasi humaine. Des innovations surprenantes, comme un robot partenaire de tennis et un animal de compagnie émotionnel, montrent un futur où la technologie se veut plus empathique.

SwitchBot Acemate : le partenaire de tennis IA

Acemate n'est pas un simple lance-balles, mais un véritable adversaire de jeu capable de tenir un échange. Il dispose de 20 zones cibles, d'une capacité de 80 balles et d'une autonomie de 3 heures, s'adaptant à tous les niveaux et toutes les surfaces de court.

Grâce à une double caméra 4K et des algorithmes avancés, Acemate suit la balle, anticipe les trajectoires et se déplace sur tout le terrain (jusqu'à 5 m/s) pour renvoyer les coups avec une précision bluffante.

Le robot analyse en temps réel la vitesse, les effets et la zone d'atterrissage de vos frappes, fournissant des statistiques détaillées et des cartes thermiques via son application (iOS / Android).

SwitchBot AI Pet : l'animal de compagnie connecté qui apprend à vous connaître

Avec sa série "KATA Friends", SwitchBot présente un robot domestique conçu spécialement pour le soutien émotionnel.

Ce robot à corps souple reconnaît les émotions humaines et y réagit de façon contextuelle, apportant réconfort et interaction. Capable d’exprimer lui-même différentes émotions (joie, jalousie, faim…), il apprend de ses échanges quotidiens afin de tisser un lien unique avec chaque membre de la famille. Doté de mémoire, il identifie les visages, retient les routines et se repère dans les lieux qu’il fréquente.

SwitchBot AI Hub et SwitchBot AI Art Frame

SwitchBot a également présenté deux appareils connectés qui changent la manière d'interagir avec son environnement : un Hub et un Cadre d'art.

Hub SwitchBot





Le Huh de SwitchBot est le premier hub domestique qui comprend ce qu'il voit. Grâce à un Modèle de Langage Visuel (VLM), il peut interpréter des événements avec :

Recherche vidéo intelligente : permets de rechercher des séquences vidéo par texte (ex : « Montre-moi quand j'ai posé mon téléphone »).





permets de rechercher des séquences vidéo par texte (ex : « Montre-moi quand j'ai posé mon téléphone »). Sécurité et contrôle local : le stockage interne (jusqu'à 1 To) garde vos données privées à la maison, sans frais de cloud.





le stockage interne (jusqu'à 1 To) garde vos données privées à la maison, sans frais de cloud. Connectivité étendue : il gère plus de 100 appareils (Matter, Wi-Fi, Bluetooth) et jusqu'à huit caméras simultanément.





Cadre d’art numérique SwitchBot





Ce cadre transforme vos idées en œuvres d'art avec :